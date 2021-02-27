Нестримний Мессі допоміг Барселоні здолати Севілью

У суботу, 27 лютого, Барселона зіграла на полі Севільї у рамках 25 туру Ла Ліги. Каталонці у рівному матчі здобули впевнену перемогу на виїзді.

Севілья – Барселона 0:2

Голи: Дембеле, 29, Мессі, 86

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Мінімальна перевага

Команди з перших хвилин зустрічі показували доволі рівну гру на футбольному полі. Дест змарнував чудову нагоду, невдало виконавши передачу у штрафний майданчик, який заблокували захисники.

Футболісти Севільї трохи більше контролювали м'яч. Швидких атак у виконанні обох команд не було, гравці будували позиційну гостроту. Мессі наважився на дальній удар зі штрафного – голкіпер у ефектному стрибку парирував постріл.

На 29-й хвилині гості відкрили рахунок у зустрічі. Мессі виконав ідеальну передачу на Дембеле, Усман стрімко вибіг на ворота Севільї та пробив повз голкіпера у дальній кут – 0:1.

У першій 45-хвилинці футболісти Барселони виходили у класні контратаки. За мінімальної переваги у рахунку на користь каталонців команди пішли на перерву.

Нестримний Мессі

У другому таймі футбольні каруселі у виконанні обох команд продовжились. Навас прийняв передачу неподалік від лінії штрафного майданчика, прицілився та пробив. М'яч був спрямований у кут воріт, але воротар тер Штеген зіграв пильно і рахунок залишився незмінним.

Активний Дембеле не використав вбивчу нагоду. Усман став адресатом прекрасної навісної передачі у майданчик, але головою пробив вище воріт. Дест змарнував ще кращий гольовий момент. Він зіграв на добиванні у штрафному – стійка врятувала ворота Севільї.

У середині другого тайму Лангле подвоїв перевагу Барселони, але суддя скасував взяття воріт, угледівши офсайд. На 81-й хвилині господарі поля зрівняли рахунок, але суддя побачив гру рукою та скасував взяття воріт від Ен Несірі.

За п'ять хвилин Мессі підібрав м'яч у штрафному суперника та пробив низом у центр воріт – голкіпер не став на заваді голу, 0:2. Аргентинець не зміг піти з поля без забитого м'яча. Як не старались господарі, але так і не змогли скоротити рахунок – 0:2 перемога Барселони.