Севілья – Барселона: де дивитися онлайн матч Ла Ліги

27 лютого 2021 , 06:17
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Джерело:

24 канал

Севілья та Барселона вдруге зійдуться на футбольному полі в лютому. Цього разу команди поміряють силами у рамках 25 туру чемпіонату Іспанії.

Матч чемпіонату Іспанії між Севільєю і Барселоною відбудеться у суботу, 27 лютого. Гра розпочнеться о 17:15.

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Де дивитися матч Севілья – Барселона

Трансляція матчу Севілья – Барселона в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед матчем

  • Барселона зіграла 25 матчів у чемпіонаті Іспанії, набравши 50 очок. Це дозволяє каталонцям перебувати на 3 сходинці.
  • Севілья зіграла на один матч менше та набрала 48 очок.
  • Команди вже двічі зустрічалися у сезоні-2020/2021. У жовтні матч на полі Барселони завершився нічиєю 1:1. Вдруге команди зустрілися 10 лютого у рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка Іспанії. Севілья здобула перемогу з рахунком 2:0.