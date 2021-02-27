Севілья – Барселона: де дивитися онлайн матч Ла Ліги

Севілья та Барселона вдруге зійдуться на футбольному полі в лютому. Цього разу команди поміряють силами у рамках 25 туру чемпіонату Іспанії.

Матч чемпіонату Іспанії між Севільєю і Барселоною відбудеться у суботу, 27 лютого. Гра розпочнеться о 17:15.

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Де дивитися матч Севілья – Барселона

Трансляція матчу Севілья – Барселона в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед матчем