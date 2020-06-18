У п'ятницю, 19 червня, "Севілья" прийматиме "Барселону" у 30 турі Ла Ліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Севілья – Барселона: прогноз

У минулому турі "Севілья" зіграла поєдинок на виїзді із "Леванте". Гості відзначились одразу після свистка арбітра на другий тайм. Результативний удар у активі Люка де Йонга. Здалось, що футболісти "Севільї" завершать зустріч перемогою, але так не вважав суперник. На 87-й хвилині господарям поля вдалось зрівняти рахунок. Гол у власні ворота забив Дієго Карлос.

Читайте також "Барселона" впевнено перемогла невдаху сезону "Леганес": відео

"Барселона" вдома приймала аутсайдера сезону "Леганес". Каталонцям вдалось спокійно довести матч до позитивного результату на свою користь. Голи у активі Фаті та Мессі із пенальті принесли перемогу господарям зустрічі.

Обом командам потрібна лише перемога. "Барселоні", щоб ще більше зміцнити першу позицію, їм у "спину дихає" мадридський "Реал". "Севільї" ж потрібно втримати третю сходинку турнірної таблиці.

Севілья – Барселона: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch фаворитом цього поєдинку вважають каталонців. Так, на перемогу "Барселони" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,94, а на успіх "Севільї" – 3,95. Нічийний результат оцінюють в 3 ,75 .

Спеціалісти не виключають, що нічия може стати підсумковим результатом зустрічі. Тому прогнозують, що рахунок матчу буде 1:1, такий результат вони оцінили у 7,90. На те, що каталонці відзначаться у матчі – 1,16, а "Севільї" вдасться засмутити голкіпера гостей – 1,35.

На показник, що "Барселона" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 2,70. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 5,70.

Букмекери прогнозують голи у обох таймах, такий показник оцінили коефіцієнтом 1,57.

Матч "Севілья" – "Барселона" відбудеться 19 червня. Початок гри о 23:00.