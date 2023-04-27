Надалі ведуть різні дороги: Setanta Sports оголосила про припинення контракту з УПЛ

Setanta Sports вирішила припинити співпрацю УПЛ. Низка клубів чемпіонату України не захотіли створювати єдиний телепул.

Setanta Sports вирішила не продовжувати угоду з Українською Прем'єр-лігою. Матчі можна буде переглянути на платформі ще до кінця сезону.

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Не знайшли спільної мови

На рішення Setanta Sports вплинуло невиконання Українською Прем'єр-лігою умов договору, а конкретніше відмова провідних та не дуже клубів чемпіонату виконувати рішення про передачу телеправ компанії. Проте в Setanta Sports зазначили, що вони все ще відкриті до розмов та готові піти на компроміс. Компанія подякувала усім своїм глядачам за співпрацю та запевнила, що матчі УПЛ на платформі транслюватимуться до кінця поточного сезону.

Дякуємо клубам, які передали права та підтримали Setanta Sports і УПЛ в намаганні створити єдиний пул. Однак, компанія не змогла повною мірою скористатися медіаправами: деякі клуби не передали УПЛ права на трансляцію організованих та зіграних ними матчів. Враховуючи вищесказане, Setanta Sports прийняла рішення не продовжувати угоду з УПЛ, але залишається відкритою для партнерства. Ми готові обговорити нові умови співпраці, які базуватимуться на справедливості й дотриманні всіх норм регламенту ліги та законів України. Ми продовжимо популяризувати клуби УПЛ та їхніх гравців далеко за межами України, якщо зможемо досягти відповідних домовленостей,

– йдеться у заяві Setanta Sports.

Нагадаємо, що відмовились виконувати умови контракту з Setanta Sports такі непокірні колективи як: Рух, Металіст, Динамо, Зоря та Дніпро-1. Матчі цих команд транслюються на ресурсах "1+1 Media". Контракт Setanta Sports з УПЛ був розрахований на 3 роки.