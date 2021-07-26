Сестри Кіченок впевнено пройшли до чвертьфіналу Олімпіади-2020

У Токіо в другому колі олімпійського турніру в парному розряді дует українських сестер Людмили та Надії Кіченок обіграв італійок Сару Еррані і Ясмін Паоліні з рахунком 7:6, 6:2.

Надія Кіченок/Людмила Кіченок – Сара Еррані/Жасмін Паоліні 7:6, 6:2

До слова Українка Харлан сенсаційно покинула Олімпіаду після першого поєдинку

В першому сеті була рівна боротьба. Суперниці брали свої подачі, але на 11-му розіграші українкам вдалося зробити брейк. Втім, одразу й втратили перевагу, а долю зустрічі на свою користь вирішили на тай-брейку.

Другий сет Люда і Надія також розпочали з того, що дозволили суперницям вийти вперед. Ця помилка стала єдиною в другій партії. Надалі вони тримали гру під контролем.