Грабіж серед білого дня: Серія А забрала гол у Коваленка, який він забив Сассуоло

Український хавбек Емполі Віктор Коваленко забив у матчі 13-го туру проти Сассуоло. Проте в Серії А вирішили переписати гол на захисника "чорно-зелених".

У матчі 13-го туру чемпіонату Італії Емполі на власному полі поступився Сассуоло з рахунком 3:4. На 86-й хвилині хавбек "синіх" Віктор Коваленко, який вийшов на заміну, відзначився забитим голом.

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У Коваленка відібрали заслужений гол

М'яч після удару українця влучив у захисника Сассуоло Матіаса Вінью та змінив траєкторію. Арбітр зустрічі Сімоне Соцца вирішив, що якби не гравець "чорно-зелених", то Коваленко не забив гол. А тому в протокол матчу було вписано прізвище Вінью, як автора автогола у власні ворота.

Відповідні зміни з'явилися на офіційному сайті Серії А.

Гол Коваленка переписали на Вінью / скриншот

Зазначимо, що в статистиці Віктора Коваленка на Transfermarkt вказано два голи у 5 матчах за Емполі в сезоні 2023/24.

. Свій наступний поєдинок в Серії А Емполі Віктора Коваленка зіграє 2 грудня проти Дженоа Руслана Маліновського. Тож нас очікує захопливе українське дербі.

Відеоогляд матчу Емполі – Сассуоло