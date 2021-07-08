Трансферна бомба: Рамос приїхав в офіс ПСЖ для підписання угоди

Легендарний захисник Реала Серхіо Рамос продовжить свою кар'єру у Франції. Футболіст вже приїхав у Париж для підписання контракту з Парі Сен-Жермен.

Додамо, що іспанець виступатиме під 4 номером у Парижі. Інформацію опублікували на офіційному сайті ПСЖ, проте майже одразу видалили.

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Рамос став третім новачком ПСЖ після Джорджініо Вейналдума і Ашрафа Хакімі. При цьому французи платили лише за трансфер останнього, а іспанець та нідерландець дісталися столичному клубу на правах вільних агентів.

Рамос покинув Реал

Нещодавно Рамос покинув мадридський Реал, кольори якого захищав з 2005 року, перебравшись із Севільї. Багаторічний капітан "вершкових" не зумів узгодити новий контракт з Реалом та змушений був шукати інший клуб.

Він п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії, двічі вигравав Кубок країни і чотири рази – Суперкубок. Чотири рази Рамос разом з Реалом вигравав Лігу чемпіонів, тричі – Суперкубок УЄФА і чотири рази клубний чемпіонат світу.