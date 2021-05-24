Серхіо Рамос не зіграє на Євро-2020: Іспанія оголосила заявку на турнір

Збірна Іспанії назвала імена 24 гравців, які готуватимуться до Євро-2020. Серед них – жодного гравця мадридського Реалу.

Тренерський штаб збірної Іспанії вирішив залишити поза заявкою Серхіо Рамоса та Дані Карвахаля. Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке пояснив це тим, зо обоє гравців були травмованими і не відновили свої кондиції до початку Євро-2020.

Варте уваги Збірна України на Євро-2020 зіграє в новій формі

При цьому в списку збірної Іспанії лише 24 гравці. Хоча УЄФА дозволили на Євро-2020 розширити заявку команди з 23 футболістів до 26. Однак Енріке заявив, що не хотів перенасичувати склад гравцями, щоб ті, які є в заявці, відчули свою важливість для команди. І те, що вони можуть допомогти.

Заявка збірної Іспанії на Євро-2020

Воротарі: Де Хеа, Роберт Санчес, Унаї Сімон;

Захисники: Гайя, Альба, Пау Торрес, Емерік Ляпорт, Ерік Гарсія, Дієго Льоренте, Аспілікуета;

Півзахисники: Маркос Льоренте, Бускетс, Родрі, Педрі, Тьягу Алькантара, Коке, Фабіан Руїс, Сарабія;

Нападники: Дані Ольмо, Оярсабаль, Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре.