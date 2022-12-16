Отримував задоволення до останньої секунди, – легендарний футболіст закінчив кар'єру в збірній

Капітан збірної "Фурії роха" Серхіо Бускетс прийняв рішення завершити виступи за команду своєї країни. Про це він повідомив у себе в соціальних мережах.

Бускетс дебютував за збірну Іспанії в 2009 році проти збірної Туреччини, останній ж матч Серхіо припав на програний поєдинок збірній Марокко у 1/8 ЧС-2022. Бускетс виграв зі своєю збірною мундіаль 2010-го року в ПАР та Євро-2012, яке проходило в Україні та Польщі.

Варте уваги Є ще порох в порохівницях: Роналду сподівається зіграти на Євро-2024

Серхіо Бускет написав у себе на сторінці в Інстаграм прощальний пост. Тепер уже екс-капітан подякував усім причетним до його тріумфів у збірній: тренерам, партнерам по команді. фанатам, обслуговуючому персоналу сім'ї та іншим. Також Серхіо відзначив, що носити емблему збірної Іспанії на грудях – це гордість для нього:

"Для мене було честю представляти свою країну та виводити її на найвищий рівень, бути чемпіоном світу та Європи, бути капітаном і зіграти так багато матчів, з більшим чи меншим успіхом, але завжди викладаючись на повну та вкладаючи всі свої сили, щоб усе вийшло як можна краще і щоб усі відчули, наскільки вони важливі: допомагаючи всім і прагнучи однієї мети, з унікальним, незабутнім та історичним досвідом", – написав Бускетс.

Хотілось би відзначити, що Серхіо Бускетс провів 8 поєдинків і за збірну Каталонії, яка не підпорядковується ні ФІФА, ні УЄФА, а грає виключно товариські матчі. Останній матч збірна Каталонії зіграла 25 травня проти збірної Ямайки та перемогла з рахунком 6:0. У поєдинку за каталонців виступили такі футболісти, як Марк Кукурелья, Алекс Морено, Херард Делофеу, Оскар Мінгеса та інші.