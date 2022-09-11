Барселона несподівано втратить багаторічного лідера та капітана команди

Серхіо Бускетс проводить свій останній сезон у футболці Барселони. Іспанський опорник хоче переїхати у США.

Велика втрата для каталонців

34-річний півзахисник зустрівся з президентом Барселони Жоаном Лапортою, щоб розповісти про свої майбутні плани, які не пов'язані з каталонським клубом. Серхіо Бускетс планує продовжити кар'єру в МЛС.

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Іспанець покине Каталонію після закінчення сезону-2022/2023, який стане для нього останнім за Барселону. Контракт футболіста з клубом розрахований до кінця червня 2023 року.

Це буде великою втратою для каталонців у центрі поля. Бускетс – багаторічний лідер, який заслужив звання капітана команди.

У новому сезоні капітан Бускетс відіграв у футболці Барселони 4 матчі, у яких не запам'ятався результативними діями.

Барселона в останньому матчі обіграла на виїзді Кадіс (0:4). Після п'яти турів підопічні Хаві лідирують у ла Лізі. Каталонський клуб випереджає на одне очко Реал – 13 балів проти 12-ти у мадридців.

Що відомо про кар'єру Бускетса у Барселоні