"Найкращого Сидорчука ви ще не бачили, потрібен час": екскапітан Динамо про перехід у Вестерло

Сергій Сидорчук впевнений, що його трансфер до Бельігї піде йому на користь. Опорник бажає досягти свого максимуму.

Сергій Сидорчук пояснив, чому перебрався до Вестерло. Досвідчений футболіст не вважає себе топовим виконавцем.

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Ніколи не зупинятись

Колишній капітан київського колективу відзначив, що він не той гравець, котрий багато говорить про власну гру, оскільки хоче бути командним гравцем. Сидорчук відразу підкреслив, що той факт, що він прийшов у ролі лідера з Динамо, не означає, що він буде великим гравцем у Вестерло.

Сергій також відзначив, що покинувши Динамо він хотів вийти зі зони комфорту, оскільки він "весь час сидів в теплій ванні, але іноді потрібно прийняти холодний душ". Опорник переконаний, що такі тримає нашу гостроту та дає новий погляд. Сидорчук відзначив, що така боротьба під сонцем переслідує його усе життя, тому такий характер у нього крові, що, на думку футболіста, не зміниться у Вестерло.

Більше того, Сидорчук відзначив, що вболівальники ще не бачили "його найкращого", бо йому ще потрібен час, щоб адаптуватися і вирости до пікової форми, тому гравець не бажає зупинятись розвиватись.Сергій також пригадав, що на початку кар'єри боровся за збереження місця в еліті із запорізьким Металургом, що розвинуло його менталітет.

Вестерло буде важко, я це усвідомлюю. Але впевнений, що у нас є команда, яка може подбати про себе. Минулого сезону я дивився декілька матчів. Я бачив схожість з футболом Динамо. Команда, яка любить грати в уважний і конструктивний футбол. Зараз, можливо, нам не варто цього демонструвати деякий час, адже нам потрібні очки. Але, коли ми наберемо їх достатню кількість, будемо показувати хороший футбол,

– сказав Сидорчук.

Нагадаємо, що Сергій перебрався до бельгійського колективу за 500 тисяч євро. Українець встиг провести за Вестерло, яке після 9-и зіграних турів у тамтешній першості посідає останню сходинку, три повні матчі, проте результативними діями ще не відзначався. Натомість молодий Володимир Бражко, який підмінив Сидорчука в Динамо, уже забив три м'ячі, у крайній грі оформивши дубль.