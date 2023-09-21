Як в старі добрі часи: Ребров відвідав тренування Динамо – фото діалогу із "Містером"

Київське Динамо провело останнє тренування перед виїздом у Черкаси. 23 вересня "біло-сині" гостюватимуть на полі дебютанта УПЛ ЛНЗ.

На тренування столичного клубу завітав несподіваний гість Сергій Ребров. Головний тренер збірної України встиг поспілкуватись із наставником Динамо Мірчею Луческу та збірниками у складі біло-синьої команди.

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Приїхав подивитись на збірників та майбутнє "синьо-жовтих"

Нагадаємо, що свого часу Ребров очолював київський гранд (із квітня 2014-го по кінець травня 2017-го). На чолі киян Сергій Станіславович тоді провів 137 матчів. Натомість у румунського "Містера" вже за спиною 111 поєдинків біля керма динамівців.



Сергій Ребров приїхав у табір Динамо / Фото київського клубу

У футболі часто є така практика, коли тренер національної команди їздить по розташуваннях клубів, аби подивитись на гру збірників та потенційних новачків головної команди країни.

Відзначимо, що вже 23 вересня Динамо проведе виїзний матч проти дебютанта УПЛ черкаського ЛНЗ. Початок зустрічі о 13:00.

Динамо підходить до майбутньої зустрічі у ролі 7-ї команди турнірної таблиці першості, набравши 9 балів у 4-х поєдинках. Все через те, що кияни перенесли декілька своїх зустрічей через виступи у єврокубках, які для них у цьому сезоні-2023/2024 вже закінчились. А от ЛНЗ здобуло 7 очок у 7-ми турах УПЛ.