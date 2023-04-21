На все воля Божа, – Ребров лаконічно відповів про своє майбутнє в Аль-Айні: відео
Джерело:інстаграм uae.soccer
ЗМІ активно сватають Сергія Реброва до керма збірної України. Український наставник коротко відповів про своє майбутнє в Аль-Айні.
Журналіст запитав Сергія Ребров після поєдинку проти Аль-Шарджа, чи продовжить той контракт із клубом ОАЕ. На що українець дуже лаконічно відповів та пішов із флешзони.
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Лаконічна відповідь українця
Inshallah,
– відповів Ребров.
У перекладі на українську така відповідь означає "На все воля Божа". Дуже загадкова відповідь від Сергія Станіславовича. Адже журналіст поставив запитання англійською мовою.
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Аль-Айн у тому матчі впевнено переграв Аль-Шарджа 2:0. Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі господарів, відіграв 73 хвилини, але не відзначився результативними діями.
Наразі підопічні Реброва йдуть на другому місці у Про-лізі ОАЕ, маючи у своєму активі 47 балів. До лідера Шабаб Аль-Ахлі відставання лише у 3 очки, а це відстань однієї перемоги.
Український наставник має контракт із Аль-Айном до кінця поточного сезону-2022/2023. УАФ сподівається, що після цього Сергій Ребров прийме збірну України, українські журналісти та блогери вже називають терміни приходу тренера до містка національної команди.
Натомість наставник може залишитись в клубів ОАЕ. Місцевий журналіст заявив, що Ребров може залишитись, аби допомогти команді добре виступити в азійській Лізі чемпіонів.