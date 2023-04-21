На все воля Божа, – Ребров лаконічно відповів про своє майбутнє в Аль-Айні: відео

ЗМІ активно сватають Сергія Реброва до керма збірної України. Український наставник коротко відповів про своє майбутнє в Аль-Айні.

Журналіст запитав Сергія Ребров після поєдинку проти Аль-Шарджа, чи продовжить той контракт із клубом ОАЕ. На що українець дуже лаконічно відповів та пішов із флешзони.

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Лаконічна відповідь українця

Inshallah,

– відповів Ребров.

У перекладі на українську така відповідь означає "На все воля Божа". Дуже загадкова відповідь від Сергія Станіславовича. Адже журналіст поставив запитання англійською мовою.

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Аль-Айн у тому матчі впевнено переграв Аль-Шарджа 2:0. Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі господарів, відіграв 73 хвилини, але не відзначився результативними діями.

Наразі підопічні Реброва йдуть на другому місці у Про-лізі ОАЕ, маючи у своєму активі 47 балів. До лідера Шабаб Аль-Ахлі відставання лише у 3 очки, а це відстань однієї перемоги.

Український наставник має контракт із Аль-Айном до кінця поточного сезону-2022/2023. УАФ сподівається, що після цього Сергій Ребров прийме збірну України, українські журналісти та блогери вже називають терміни приходу тренера до містка національної команди.

Натомість наставник може залишитись в клубів ОАЕ. Місцевий журналіст заявив, що Ребров може залишитись, аби допомогти команді добре виступити в азійській Лізі чемпіонів.

До слова. На чолі Аль-Айна Ребров провів вже 63 матчі, у яких його команда виграла 40 поєдинків при 7 поразках. Ще 16 зустрічей закінчувались мировими. Українець очолює Аль-Айн із червня 2021 року.