Дозволили Луніну залишитись із Реалом: Ребров розповів, коли зірковий голкіпер приїде в збірну

Здобувши перемогу над дортмундською Боруссією (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів, футболісти мадридського Реала заслужили на святкування. Серед них український воротар Андрій Лунін, який також зробив вагомий внесок у завоювання престижного трофею.

У понеділок, 3 червня, збірна України проведе товариський матч проти національної команди Німеччини в межах підготовки до чемпіонату Європи 2024. "Синьо-жовті" майже в повному складі готуються до цього спарингу.

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Ребров розповів, коли Лунін приїде в розсташування збірної

Виключенням є голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін, який напередодні став переможцем Ліги чемпіонів у складі "вершкових". Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, коли Лунін прибуде в розташування команди.

Сьогодні та завтра в Реала якесь, я не знаю, святкування перемоги в Лізі чемпіонів, тому ми дозволили йому залишитися з командою, я вважаю, він це заслуговує. Він приєднається до команди в Варшаві, коли ми переїдемо після гри проти збірної Німеччини,

– сказав Ребров.

Товариський матч Німеччина – Україна відбудеться на стадіоні "Макс-Морлок-Штадіон" у Нюрнберзі. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 21:45 за Києвом.

Нагадаємо, що суперниками збірної України на груповому раунді Євро-2024 будуть національні команди Румунії, Словаччини та Бельгії. Чемпіонат Європи відбудеться з 14 червня по 14 червня у 10 містах Німеччини.