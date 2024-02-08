"Буде важка боротьба": Ребров – про суперників збірної України в Лізі націй

Збірна України з футболу гратиме в Лізі націй в одній групі з командами Чехії, Албанії та Грузії. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування.

Головний тренер національної збірної України та віце-президент УАФ Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй-2024/2025. Наша національна команда змагатиметься із Чехією, Албанією та Грузією.

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"Насправді я нічого не очікував від жеребкування Ліги націй, оскільки зараз ми очікуємо плей-оф відбору Євро-2024. Після ігор плей-оф ми будемо збирати інформацію про всі ці команди. Зараз, вважаю, повинні сконцентруватися на підготовці до березневих іспитів.

Я дуже багато дивився Чехію та Албанію, менше – Грузію. Албанці показують міцний футбол, заслужили право грати на Євро. Як і чехи, а також грузини, які гратимуть у плей-оф відбору. Упевнений, що буде важка боротьба в нашій групі", – сказав Ребров.

У минулому розіграші Ліги націй збірна України посіла друге місце в групі 1 дивізіону В, поступившись лідерством команді Шотландії. "Синьо-жовті" випередили збірні Ірландії та Вірменії.