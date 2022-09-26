Сергій Ребров передав вже 5-й автомобіль для українських військових на передову

Український тренер Сергій Ребров продовжує підтримувати українських військових. Саме за його допомоги на фронт передаються автівки для захисників.

Чергову автівку від Сергія Реброва отримали військові з добровольчого підрозділу "Хартія" батальйону територіальної оборони. Вони воюють у Харківській області з російськими загарбниками.

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Інформацію про передачу авто підтвердив тенісист Сергій Стаховський, який є кумом Сергія Реброва.

"Коли в тебе є друзі, які розділяють спільне бажання допомогти хоробрим чоловікам України зробити нашу країну вільною від орків" – написав Сергій Стаховський.



Сергій Стаховський поруч з автомобілем для військових від Сергія Реброва / Фото Сергія Стаховського

Варто відзначити, що на автомобілі нанесені ініціали Сергія Реброва та #11, під яким він виступав в Динамо та збірній України.

Це не перший автомобіль, який від Сергія Реброва отримують військові з "Хартії". Вони вже записували відео зі словами подяки за таку підтримку.