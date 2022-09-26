Сергій Ребров передав вже 5-й автомобіль для українських військових на передову
Джерело:Сергій Стаховський
Український тренер Сергій Ребров продовжує підтримувати українських військових. Саме за його допомоги на фронт передаються автівки для захисників.
Чергову автівку від Сергія Реброва отримали військові з добровольчого підрозділу "Хартія" батальйону територіальної оборони. Вони воюють у Харківській області з російськими загарбниками.
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Інформацію про передачу авто підтвердив тенісист Сергій Стаховський, який є кумом Сергія Реброва.
"Коли в тебе є друзі, які розділяють спільне бажання допомогти хоробрим чоловікам України зробити нашу країну вільною від орків" – написав Сергій Стаховський.
Сергій Стаховський поруч з автомобілем для військових від Сергія Реброва / Фото Сергія Стаховського
Варто відзначити, що на автомобілі нанесені ініціали Сергія Реброва та #11, під яким він виступав в Динамо та збірній України.
Це не перший автомобіль, який від Сергія Реброва отримують військові з "Хартії". Вони вже записували відео зі словами подяки за таку підтримку.