Реброву в збірній бути: відомо коли, на скільки та з ким тренер очолить національну команду

Сергій Ребров сто відсотків стане головним тренером збірної України. Проте є певні деталі, які заважають коучу тут і зараз підписати контракт з УАФ.

Сергій Ребров має опинитись на чолі збірної України уже на червневі матчі. Та от контракт ексдинамівця з Аль-Айном розрахований саме до кінця першого місяця літа 2023-го року.

Варте уваги Павелко і далі керуватиме УАФ, попри ухвалу суду про його відсторонення

Дата призначення тренера збірної України

Уже відомо, що на перший матч кваліфікації до Євро-2024 проти збірної Англії на переповнений Уемблі українців, скоріш за все, виведе Руслан Ротань. Кандидатуру тренера Олександрії затвердив сам Сергій Ребров. Призначення тренера Аль-Айна на пост наставника "синьо-жовтих" планується на червень. Тоді збірна України проведе ще два матчі відбору до Євро-2024 зі збірними Північної Македонії (16-го числа) та Мальти (19-го числа).

Контракт Реброва з командою з ОАЕ розрахований до 30 червня, що і породжує проблеми. Проте зазначається, що Сергій повинен розірвати угоду з Аль-Айном ще у травні та сміло приступити до роботи у збірній. Вже в березні Україна офіційно дізнається про призначення Реброва на пост головного тренера національної команди, хоча й тренувати той зможе тільки з червня.

Термін угоди Реброва

УАФ розраховує домовитись з Ребровим про співпрацю на 8 років, тобто асоціація бажає, аби Сергій очолював збірну України до чемпіонату світу-2030. Проте такі контракти можна підписувати максимум на 5 років, та УАФ планує обійти систему та укласти угоду за системою 4 плюс 4. До того ж, УАФ не підписує попередню угоду з Ребровим, а тягне до останнього для того, щоб у Сергія виникло якнайменше конфліктів з Аль-Айном, яких і так не уникнути. Клуб з ОАЕ банально може відмовитись платити зарплату українцю та лякати Реброва іншими санкціями.

Тренерський штаб Реброва в збірній

Щодо тренеського штабу Сергія Реброва в збірній України. Відомо, що у нього увійдуть двоє іспанців, Рустам Худжамов та ще декілька українців, кандидатури яких, можливо, ще навіть і не затверджені.