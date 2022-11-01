Ротація збірної України: Сергій Ребров вже взимку може очолити головну команду

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров – ймовірний кандидат на посаду головного тренера збірної України. В ОАЕ ходять слухи про можливу відставку українського коуча з його поточного клубу через незадовільні результати.

Ребров може залишити азійський клуб до спливу свого контракту, який чинний до літа 2023. Приступити до роботи у збірній України він може вже 1 січня 2023 року.

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Контракт останнього керманича головної команди Олександра Петракова закінчився після матчу проти Шотландії (0:0). Перед поєдинком Петраков сказав про продовження співпраці: "Перемовин ніяких немає, ці запитання до президента УАФ". Під його керівництвом збірна України не змогла пробитись на Чемпіонат Світу в Катарі та піднятись до елітного дивізіону А у Лізі Націй.

Також не виключений варіант, що тимчасово тренером "жовто-синіх" може стати Вісенте Гомес, який є одним з тренерів Аль-Айна, до того часу поки у Реброва не закінчиться контракт з клубом з ОАЕ.