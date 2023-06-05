Інгулець попрощався з головним тренером перед перехідними матчами за УПЛ

Закінчились два кола сезону-2022/2023 в УПЛ. Командами залишилось зіграти лише стикові матчі за виліт у Першу лігу України, у яких зіграє Інгулець.

Інгулець набрав 31 бал у 30 турах УПЛ та посів 14-те місце, яке вивело команду у стикові матчі. Перед цими вирішальними поєдинками у боротьбі за УПЛ відбулись зміни на тренерському містку Інгульця.

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Чергова тренерська відставка в Інгульці

4 червня клуб із Петрового офіційно оголосив про прощання з вже колишнім головним тренером Сергієм Ковальцем. Інгулець подякував наставнику за роботу, пригадавши перемогу команди під його керівництвом. Особливо у клубі виділили звитягу над київським Динамо, яка була 4 березня 2023 року (0:2).

До перехідних матчів Інгулець готуватиме виконувач обов'язків головного тренера Владислав Лупашко. У стикових поєдинках за УПЛ клубі із Петрового зіграє проти черкаського ЛНЗ.

Нагадаємо, що у перехідних зустрічах також зіграє 13-й рівненський Верес, який протистоятиме запорізькому Металургу, який посів 4-те місце Першої ліги України.

Напряму у класі понизились харківський Металіст та ФК Львів, який взагалі зникне із футбольної карти країни. В УПЛ у наступному сезоні-2023/2024 зіграють Оболонь та Полісся.

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