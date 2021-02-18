Лідер залишився без тренера: Ковалець несподівано покинув Чорноморець

Колишній тренер молодіжної збірної України Сергій Ковалець офіційно покинув місток Чорноморця. Таке рішення стало несподіванкою для футбольної спільноти.

Клуб повідомив таку неприємну звістку 17 лютого. Контракт було розірвано за згодою обох сторін. Тимчасово виконувати обов'язки головного наставника Чорноморця буде Олексій Антонов.

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Чому таке рішення стало несподіваним? Чорноморець виступає у Першій лізі України та після 14 турів посідає високе третє місце. Попри хороші результати команди Сергій Ковалець неодноразово заявляв, що не проти змінити клуб. У якій команді опиниться досвідчений наставник наразі невідомо.

52-річний фахівець навіть року не пробув у клубі. Ковалець очолив одеський клуб 13 травня 2020 року, підписавши 3-річну угоду. Команда під його керівництвом зіграла 27 матчів. Керівництво Чорноморця подякувало спеціалісту за виконану роботу.

У кар'єрі Ковальця чималий досвід тренерства, але у жодному клубі не здобув серйозних результатів. Його найбільше досягнення було на містку Оболоні, коли кияни стала першою командою у світі, що змогла виграти у донецького Шахтаря на "Донбас Арені" (0-1), це сталося у далекому 2011 році. Є у його кар'єрі і робота у молодіжній збірній України, яку очолив наприкінці 2012 року, де відпрацював майже чотири роки.