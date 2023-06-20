Збирають усіх "відмінників": до Динамо приєдналися два лідери призера чемпіонату України

Київський колектив підсилюється напередодні нового сезону. "Біло-синім" потрібно реабілітовуватись після невдалої кампанії.

Володимир Бражко та Сергій Булеца приєдналися до Динамо. Футболісти відбули свій період у засланні.

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Час зібратися з думками

"Біло-сині" намагаються зібратися увесь свій цвіт по всьому світу. Динамо вирішило підсилити склад своїми футболістами, які провели сезон на правах оренди в луганській Зорі, яка зайняла "бронзову" сходинку Української Прем'єр-ліги. Сергій Булеца та Володимир Бражко були одними з ключових футболістів складу Патріка Ван Лаувена, тому для "біло-чорних" – це серйозна втрата, а для киян – хороше підсилення.

Володимир Бражко став ледь не найбільшим відкриттям минулого сезону української еліти. 21-річний футболіст відіграв 29 матчів за луганський колектив, забив 7 голів і зробив 1 асист. Бражко відіграє на позиції опорного півзахисника, тому він може стати заміною капітану киян Сергію Сидорчуку або ж сформувати з ним міцний центр. Сам головний тренер збірної України Сергій Ребров відзначав, що Володимир – майбутнє "синьо-жовтих".

Сергій Булеца ж у свою чергу в поточному сезоні провів 28 матчів, з яких усі у стартовому складі. До того ж футболіст забив 7 м’ячів та віддав 9 результативних передач. Булеца сміло може відіграти як на позиції атакувального центрального півзахисника, так і на фланзі нападу, тому Сергій може стати неймовірним підсиленням не тільки у плані гри, а й у варіативності для тренерів столичного клубу.

Нагадаємо, що Динамо зайняло 4-е місце у минулому сезоні УПЛ, що дозволяє киянам вперше у своїй історії спробувати кваліфікуватися до третього за рангом клубного турніру Ліги конференцій. "Біло-сині" розпочнуть свій шлях у третьому відбірковому етапі.