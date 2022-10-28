Називав війну "бідою": Бубка покине крісло президента НОК України, – ЗМІ
Джерело:Sport.ua
Довготривала епопея Сергія Бубка біля керма президента Національного олімпійського комітету України закінчиться ще у 2022 році. У листопаді цього року видатний у минулому легкоатлет покине крісло президента НОК.
Сергій Назарович Бубка очолює посаду президента ще з 2005 року. Як стало відомо Sport.ua, чинний президент НОК України не висуватиме свою кандидатуру на наступні вибори очільника Національного олімпійського комітету країни.
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У листопаді буде нове обличчя НОК
Чергова звітно-виборна Генеральна асамблея НОК відбудеться вже 17 листопада 2022 року. Під час цього оберуть нового главу НОК.
Головна боротьба за крісло президента НОК вестимуть два олімпійські чемпіони – Вадим Гутцайт, який є чинним Міністром молоді та спорту, і титулований борець із греко-римської боротьби, депутат Жан Беленюк.
Як повідомило видання, Бубка віддасть свій голос за Гутцайта. Цікаво, що Беленюк критикував позицію мовчазного Бубки у першій дні після 24 лютого.
Війна показала, хто є патріотом, а хто лише хотів ним бути
- У першій дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українських спортсменів критикували Бубку, за незрозумілу позицію. Він заговорив лише на 8-й день війни та назвав повномасштабне вторгнення "бідою".
- Виявилось, що президент НОК виїхав із країни ще 28 лютого у статусі біженця.
- Бубка бідкався на складну дорогу, а свій виїзд із країни пояснив тим, що хоче врятувати український олімпійський рух.
- Ще більше ганьби Бубці, коли заговорила Ольга Саладуха.