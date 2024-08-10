Зашкварився по повній: Бубка нагородив та привітав росіянку, яка виступає під прапором Німеччини

Сергій Бубка встиг оскандалитися на Олімпіаді-2024. Ексголова НОК України нагородив росіянку Дар'ю Варфоломєєву та з посмішкою привітав її з перемогою.

У п'ятницю, 9 травня, відбувся фінал Олімпіади-2024 з художньої гімнастики. Перемогу здобула представниця Німеччини Дар'я Варфоломєєва, яка є уродженкою Росії.

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Бубка нагородив та потис руку росіянці

Нагороджував Дар'ю Варфоломєєву ексголова НОК та Герой України Сергій Бубка. До того ж він з посмішкою потиснув руку росіянці.

Бубка нагороджує уродженку Росії: дивіться відео

Що відомо про Варфоломєєву

Спортсменка є уродженкою російського Барнаула. Її тренерка – білоруська гімнастка Юлія Раскіна, срібна призерка Олімпіади-2000 у Сіднеї. У 12 років Варфоломєєва переїхала у Німеччину, яку і представляє на Олімпіаді-2024.

Гімнастка підтримує війну в Україні, зокрема вважає окуповані українські території російськими. Владислав Гераскевич поділився фотографіями з інстаграму Варфоломєєвої, на яких вона позує на фоні карти світу, де Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області та Крим віднесені до Росії.



Дар'я Варфоломєєва на фоні карти світу з українськими областями у складі Росії / Фото з соцмереж гімнастки

Також у 2021 році спортсменка нелегально відвідала тимчасово окупований Крим, де взяла участь у змаганнях з художньої гімнастики.

Відзначимо, що до 2018 року Дар'я Варфоломєєва виступала на внутрішніх російських змаганнях.