Загроза національній безпеці: проти Бубки планують ввести санкції через співпрацю з Росією

Відомий у минулому спортсмен та колишній президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка може потрапити під санкції української влади. Все через співпрацю його компаній з російськими окупантами.

Причиною для цього стало розслідування журналістів про те, що Сергій Бубка та його брат Василь мають на окупованих територіях підприємства, які активно співпрацюють з російськими загарбниками. У тому числі вони продавали пальне окупаційній владі, а саму фірму перереєстрували за російськими законами.

Детальніше Сергій Бубка з братом оформили в Росії компанію та продають пальне окупантам – розслідування

Сам Бубка особисто ніяк не прокоментував цю всі історію. Замість нього це зробив теперішній президент НОК, а за сумісництвом і міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Він заявив, що спілкувався з Бубкою, і той планує подати до суду.

Натомість народний депутат Жан Белнюк подав депутатські запити у правоохоронні органи, в тому числі до Бюро економічної безпеки. І отримав відповідь.

"В ході відпрацювання відомостей, наведених у вищезазначеному журналістському розслідуванні, встановлено, що суб’єкти господарювання, які підконтрольні Бубці Сергію Назаровичу та Бубці Василю Назаровичу, можуть створювати загрози національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, сприяти терористичній діяльності держави-агресора", – йдеться у відповіді на запит.

І БЕБ не відкидають того, що проти Сергія Бубки можуть бути введені санкції.

"З урахуванням наведеного, на цей час у БЕБ розглядається питання щодо можливостей внесення пропозицій Кабінету Міністрів України про застосування санкцій до вищенаведених юридичних та фізичних осіб, у першу чергу у вигляді обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань", – йдеться у відповіді БЕБ.