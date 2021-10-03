Середній палець і удар у голову: нові деталі бійки футболістів після матчу Першої ліги

Поєдинок Першої ліги України між Поділля та Олімпіком завершився скандалом. Футболісти побились на полі прямо після фінального свистка.

Це не поведінка справжніх футболістів

Скандальний епізод стався у матчі 11-го туру у Хмельницькому. Головний арбітр зустрічі Ігор Бича скасував два голи гравців Поділля. Два взяття воріт не були зафіксовані через офсайд та гру рукою. Хоча спершу суддя начебто хотів зарахувати другий гол Поділля.

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Після матчу футболісти вирішили висловити своє невдоволення в обличчя судді. Але на захист рефері стали гравці суперника з Донецька. Футболісти за допомогою фізичної сили вирішили вияснити стосунки.

Вже у підтрибунному приміщенні воротар гостей Владислав Рибак ударив футболіста Поділля, отримавши вже поза межами поля червону картку. Ще одне червоне світло перед собою побачив капітан донецького клубу Іван Білий. Захисник повів себе дуже провокативно. Гравець показав середній палець у сторону фанатів суперника.

КДК УАФ вже найближчим часом розгляне неналежну поведінку футболістів Олімпіка та винесе серйозне покарання.

Нагадаємо, що зустріч завершилась мінімальною перемогою клубу з Донецька. Переможний гол був забитий на шості компенсованій хвилині матчу, хоча арбітр додав лише п'ять.

Після цього скандального, але переможного матчу Олімпік із 14 очками посідає 7 місце у турнірній таблиці Першої ліги України. Їх суперник Поділля із 13 пунктами йде десятим.

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