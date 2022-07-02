Український дует Середа та Лискун здобули "срібло" зі синхронних стрибків у воду на ЧС

Перший день липня приніс Україні срібну медаль чемпіонату світу з водних видів спорту. Українська пара Олексій Середа та Софія Лискун підійнялись на другу сходинку п'єдесталу.

Перша нагорода на цьому ЧС

Українська скарбничка у Будапешті поповнилась ще однією срібно нагородою. Софія Лискун та Олексій Сирота стали авторками медалі зі синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки у змішаному розряді, пише 24 канал.

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Цей дует приніс країні першу нагороду на ЧС-2022 зі стрибків у воду. Головними фаворитами змагань були китайці. За підсумками старту вони підтвердили свій рівень. Дуан Ю та Рен Цянь стали переможцями. Трійку призерів замкнули американці.

Топ-3 зі стрибків з 10-метрової вишки у міксті

1. Дуан Ю, Рен Цянь (Китай) – 341.16

2. Олексій Середа, Софія Лискун (Україна) – 317.01

3. Карсон Тайлер, Ділейні Шнелл (США) – 315.90

Це дебютна в історії України медаль на чемпіонатах світу саме у цьому виді програми, нагороди в якому вперше було розіграно у 2015 році.

Відзначимо, що чемпіонат світу у Будапешті став справжньою феєрією українських синхроністок. А "королевою води" стала Марта Фєдіна, яка здобула аж п'ять нагород.