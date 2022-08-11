Сенсаційний варіант: відомо, скільки новачок АПЛ може заплатити Аталанті за Маліновського

Руслан Маліновський вже найближчим часом може змінити італійську Серію А на англійську Прем'єр-лігу. Футболістом збірної України цікавиться новачок ліги Ноттінгем Форест.

Несподіваний претендент на українця

Руслан Маліновський набрав хорошу форму у передсезонних матчах Аталанти перед стартом Серії А. Його гра привернула увагу скромного Ноттінгема Фореста.

До теми Руслан Маліновський близький до переходу в АПЛ — хто цікавиться українцем

Англійський клуб спробує внести зміни у кар'єру українського футболіста. Новачок АПЛ пропонує Аталанті за трансфер атакувального півзахисника 15 мільйонів євро. Це вже з урахуванням бонусів.

"Лісники" хочуть отримати відповідь від бергамівського клубу вже найближчими днями. В АПЛ на одного українця може стати більше. Там вже виступають Віталій Миколенко, Єгор Ярмолюк та Олександр Зінченко.

Що відомо про кар'єру Маліновського в Аталанті

У липні 2019-го футболіст збірної України поповнив ряди італійського клубу.

За цей час став одним із лідерів атаки Аталанти.

У минулому сезоні провів за бергамівців 41 матч, у яких забив 10 голів та зробив 7 асистів.