Дали сестрам Семеренко останній шанс, – Бринзак про підготовку українок до сезону

Валентина та Віта Семеренко готуються до нового сезону. Досвідчені біатлоністки отримали ще один шанс відібратись на наступну Олімпіаду у Пекіні.

"Зможуть потрапити на Олімпіаду у Пекін"

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про підготовку сестер до сезону-2020/2022. Дівчата будуть готуватись до сезону за індивідуальним графіком під керівництвом особистого тренера Григорія Шамрая.

Цікаво Після гірких сліз легкоатлетки: тренер Килипко прокоментував свою відсутність на Олімпіаді

Новий-старий тренерський штаб на чолі з Урошем Велепцем дає навантаження, розраховані на біатлоністок, які починають або перебувають у розквіті кар’єри. А сестрам ми дали змогу потренуватися під керівництвом особистого тренера Григорія Шамрая, щоб вони відчули свої сили і крізь виступ на літньому чемпіонаті України у вересні зрозуміли, чи зможуть потрапити на Олімпіаду в Пекін. Ми мали це зробити з поваги до їх кар’єри. Дали дівчатам останній шанс, щоб вони спробували. Вийде – прекрасно,

– заявив Бринзак.

"Думаю, тренери дадуть їм шанс"

Сезон-2020/2021 Валя Семеренко завершила на 59 місці, здобувши лише 67 очок.

35-річні біатлоністки будуть відбиратись у команду за спортивним принципом. Валя та Віта будуть виступати на чемпіонаті України. Володимир Бринзак сподівається, що змагання зможуть провести у Буковелі, де зараз активно будується траса. Президент сподівається, що тренери дадуть шанс спортсменкам.

Валя та Віта на "вкатку" вирушать разом з усією командою: "Там будуть доводити свою конкурентоздатність разом з іншими дівчатами. На етапах Кубка світу кожної гонки виступатиме по п’ять наших біатлоністок. Змагань до Олімпіади буде багато. Проявити себе матиме змогу кожна з претенденток. Зокрема – сестри Семеренко. Думаю, тренери дадуть їм шанс".