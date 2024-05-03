Секс-символ Євро-2024: тренер збірної України очолив неочікуваний рейтинг

Збірна України кваліфікувалася на чемпіонат Європи-2024 з футболу за результатами плей-оф відбору. Євро-2024 розпочнеться вже 14 червня.

У 2023 році національну команду України очолив Сергій Ребров. До його призначення виконуючим обов’язки тренера був Руслан Ротань.

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Неочікуваний рейтинг, який очолив Сергій Ребров

Незадовго до початку Євро-2024 компанія Ticketgum створила гру. За допомогою технологій штучного інтелекту вона визначила 10 найсексуальніших тренерів на чемпіонаті Європи-2024.

Рейтинг складався за різними характеристиками. Серед них зображення обличчя, зріст, дохід, підписники у соціальних мережах тощо.

Очолив цей рейтинг наставник збірної України з футболу Сергій Ребров. До топ-3 увійшли також Едвард Йорданеску (Румунія) та Міхал Побєж (Польща).

10 найсексуальніших тренерів Євро-2024

Сергій Ребров (Україна). Едвард Йорданеску (Румунія). Міхал Побєж (Польща). Доменіко Тедеско (Бельгія). Гарет Сайтгейт (Англія). Роберто Мартінес (Португалія). Франческо Кальцона (Словаччина). Златко Даліч (Хорватія). Стів Кларк (Шотландія). Марко Россі (Угорщина).

Матчі групового етапу збірної України на Євро-2024

Румунія – Україна (17 червня).

Словаччина – Україна (21 червня).

Україна – Бельгія (26 червня).

Сергій Ребров має також досвід роботи тренера у таких командах, як Динамо, Аль-Ахлі, Ференцварош та Аль-Айн. Вперше він став наставником у 2014 році.