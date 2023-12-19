Там не потрібно думати: Самуельсон пояснив, чому в нього мало шансів виграти вибори в МОК

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон відомий не лише своїми результатами, а й завдяки численним заявам щодо використання спортсменами допінгу. Втім, на його думку, побудувати політичну кар'єру йому буде складно.

Олімпійський чемпіон Себастьян Самуельсон розповів, що замислюється над політичною кар’єрою. За його словами, він хотів би спробувати стати спортивним політиком.

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Самуельсон замислюється над політичною кар'єрою

Я цікавлюся спортивною політикою. Боротьба з допінгом, корупція в спорті, використання спорту для відмивання грошей тощо. Не думаю, що я виграю будь-які вибори, тому що я занадто чітко висловлюю свою думку, – сказав Самуельсон.

Зазначимо, що шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон виборов золото і срібло на Олімпійських іграх 2018 року. У 2021 році Самуельсон виграв три медалі на чемпіонаті світу: срібло і дві бронзи.

8 грудня МОК оголосив про допуск росіян і білорусів до Олімпіади в Парижі. Вони зможуть брати участь у турнірі як індивідуальні нейтральні спортсмени.