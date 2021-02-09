Сайт УЄФА назвав ключових футболістів збірної України перед Євро-2020

Збірна України з футболу готується до старту на Чемпіонаті Європи. Напередодні турніру офіційний сайт УЄФА вирішив назвати ключових гравців "синьо-жовтих".

В УЄФА рекомендують звернути уваги на Андрія Ярмоленка та Руслана Маліновського, яких назвали ключовими гравцями в збірній України.

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Андрій Ярмоленко (92 матчі, 38 голів). Найкращий бомбардир серед діючих футболістів збірної України. За всю історію лише в Андрія Шевченка більше голів за "синьо-жовтих" – 48. Ярмоленко залишається провідним атакуючим виконавцем команди попри дефіцит ігрової практики в Вест Хемі.

Руслан Маліновський (32 матчі, 6 голів). Завдяки чудовій культурі пасу і вмінню тримати м'яч, створювати простір і рухатися між лініями, не кажучи вже про забійний удар з лівої – різнобічний півзахисник Аталанти має великий вплив на гру збірної України.

Водночас там пригадали й виступи збірної України на Чемпіонатах Європи. У 2012 році наша команда потрапила туди як господар турніру, а у 2016 році – пробившись через стикові матчі. Правда на самих змаганнях нам вдалося виграти лише один матч – дебютну гру проти шведів, в якій Андрій Шевченко оформив дубль. Після цього у 2012 році були поразки французам та англійцям.

Програли ми три матчі й у 2016 році – Німеччині, Північній Ірландії та Польщі. Виступ на Євро-2016 був доволі ганебним, адже наша команда не просто програла три матчі, але й не забила жодного м'яча.

На Євро-2020 наша збірна зіграє проти Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.