Сайт УЄФА назвав ключових футболістів збірної України перед Євро-2020

Джерело:сайт УЄФА
Збірна України з футболу готується до старту на Чемпіонаті Європи. Напередодні турніру офіційний сайт УЄФА вирішив назвати ключових гравців "синьо-жовтих".
В УЄФА рекомендують звернути уваги на Андрія Ярмоленка та Руслана Маліновського, яких назвали ключовими гравцями в збірній України.
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Водночас там пригадали й виступи збірної України на Чемпіонатах Європи. У 2012 році наша команда потрапила туди як господар турніру, а у 2016 році – пробившись через стикові матчі. Правда на самих змаганнях нам вдалося виграти лише один матч – дебютну гру проти шведів, в якій Андрій Шевченко оформив дубль. Після цього у 2012 році були поразки французам та англійцям.
Програли ми три матчі й у 2016 році – Німеччині, Північній Ірландії та Польщі. Виступ на Євро-2016 був доволі ганебним, адже наша команда не просто програла три матчі, але й не забила жодного м'яча.
На Євро-2020 наша збірна зіграє проти Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.