Зберегли санкції для Росії, але поновили членство: суперечливе рішення World Athletics

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій продовжила санкції проти атлетів з Росії та Білорусі. Проте World Athletics приняла рішення відновити членство російської федерації легкої атлетики.

У четвер, 23 березня, відбулася рада World Athletics. На засіданні було ухвалено низка важливих рішень щодо спортсменів з країн-агресорів.

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Бан Росії продовжили, але членство поновили

Після семи років відсторонення через порушення допінг-правил була поновлена російська легкоатлетична федерація. Відновлення росіян стало можливим після дотримання всіх вимог World Athletics.

Проте відсторонення від змагань росіян та білорусів було продовжено через вторгнення Росії в України. Президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Себастьян Коу підтвердив пролонгацію санкцій.

"Як я зазначав під час запровадження цих заходів минулого року, безпрецедентні санкції, запроваджені проти Росії та Білорусі країнами та галузями промисловості в усьому світі, здаються єдиним мирним способом підірвати та зруйнувати поточні наміри Росії та відновити мир.

Смерть і руйнування, які ми спостерігаємо в Україні протягом останнього року, включно зі смертю близько 185 спортсменів, лише зміцнили мою рішучість у цьому питанні.

Репутація наших великих міжнародних змагань вже була суттєво пошкоджена діями російського та білоруського урядів через труднощі, заподіяні українським спортсменам, і руйнування спортивної системи України.

Російські та білоруські спортсмени, багато з яких є військовими, не повинні бути бенефіціарами цих дій

Спортсмени, офіційні особи та допоміжний персонал з Росії та Білорусі все ще виключені в найближчому майбутньому", – заявив Себастьян Коу.

Які санкції продовжили проти росіян та білорусів

заборона на проведення міжнародних змагань;

відвідування, виступ та голосування на зустрічах конгресу World Athletics;

заборона на акредитацію усіх заходів серії World Athletics;

заборона членам російської та білоруської федерації брати участь у будь-яких професійних чи програмах розвитку від World Athletics.

Крім того, рада World Athletics рекомендувала організаторам різноманітних турнірів (зокрема Діамантової ліги) з легкоатлетичних змагань зберегти санкції проти представників країн-агресорів.