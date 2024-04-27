Санкції в дії: збірну Росії з футболу не допустять на ЧС-2026 та Євро-2028

Російський футбольний союз (РФС) змирився з міжнародною ізоляцією. Втім, країна-терорист сподівається незабаром повернутися у світовий футбол.

Російський футбол отримав бан від ФІФА та УЄФА через повномасштабну агресію проти України. Усі спроби країни-терористки оскаржити рішення міжнародних організацій завершилися крахом, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Мрії російських окупантів

Російський футбольний союз (РФС) офіційно повідомив, що через санкції пропустить ЧС-2026 та ЧЄ-2028. Щоб зберегти конкурентною свою збірну, чиновники розробили "концепцію діяльності збірної в період санкцій".

Орієнтиром для повернення окупанти обрали осінь 2028 року. Тоді розпочнуться відбіркові матчі до чемпіонату світу 2030.

Щоб успішно стартувати у кваліфікації, росіяни планують щороку проводити по 10 товариських матчів. У пріоритеті збірні з топ-80. Також країна-агресор планує організувати представницький турнір із запрошенням збірних-учасниць чемпіонатів світу та континентальних першостей.

Чемпіонат світу з футболу 2030 року відбудеться одразу в 6 країнах: Марокко, Португалії, Іспанії, Уругваї, Аргентині та Парагваї. Вперше в історії турнір буде проходити на трьох континентах.

Зазначимо, що поки триває агресія Росії проти України, ніякого повернення у світовий футбол не відбудеться. Окупанти спробували протиснути варіант з допуском юнацьких збірних у турніри під егідою УЄФА. Цю ганебну ідею навіть підтримав президент УЄФА Александер Чеферін. Однак протест європейських асоціацій змусив керівництво організації відмовитися від цих задумів.