Верховна Рада наклала санкції на Тимощука та спортсменів з Росії, які підтримали війну в Україні

Український парламент застосував обмеження для пропутінських представників спорту. Їм заблокували активи в Україні та заборонили в'їзд на територію нашої держави.

Міжнародна спортивна спільнота активно накладає санкції на росіян через воєнне вторгнення їх країни в Україну. Спортсменів не допускають до змагань, а команди дискваліфікують з турнірів.

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Тепер же до санкцій доєдналась і Верховна Рада України. Вона ухвалила постанову щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортсменів із Російської Федерації та інших держав.

Тимощук і 55 росіян

До списку потрапили 56 спортсменів, які активно підтримують війну в Україні, виправдовують військове вторгнення і геноцид українців. Серед них знайшлось місце і для громадянина України Анатолія Тимощука.

Ексфутболіст збірної України вже більше п'яти років працює асистентом тренера Зеніта і жодного разу не засудив дії російської армії на території його Батьківщини.

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Санкції на десять років

Також до цього списку увійшли наступні відомі спортсмени:

Большунов Олександр , лижник

, лижник Валієва Каміла , фігуристка

, фігуристка Валуєв Микола , боксер

, боксер Власов Роман , борець

, борець Ємельяненко Олександр , борець

, борець Карпов Анатолій , шахіст

, шахіст Карякін Сергій , шахіст

, шахіст Кравцов Едуард , тренер збірної Росії з боксу

, тренер збірної Росії з боксу Плющенко Євген , фігурист

, фігурист Родніна Ірина , фігуристка

, фігуристка Тарасов Дмитро , футболіст

, футболіст Фетісов В'ячеслав , хокеїст

, хокеїст Широков Роман , футболіст

, футболіст Ян Петр, борець

Строк дії санкцій – 10 років. Вони передбачають блокування активів на території України, обмеження торговельних операцій, а також застосування заборон в'їзду на територію України і позбавлення державних нагород.