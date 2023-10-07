Відповідь не забарилася: МОК розпочав розслідування незаконних дій Олімпійського комітету Росії

Президент МОК Томас Бах відповів на звернення НОК України щодо незаконного визнання ОКР організацій з окупованих територій України. Питання злочинних дій Росії буде розглядатися на сесії Комітету.

НОК України надіслав лист-звернення Міжнародному олімпійському комітету, в якому вказав на порушення Олімпійської хартії країною, яка веде загарбницьку війну проти України. Відповідь очільника Комітету Томаса Баха не забарилася.

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Росія відповість за свої незаконні дії

МОК розпочав розслідування нахабних дій Олімпійського комітету Росії (ОКР), які визнали регіональні організації захоплених територій України. Мова йде про окупований Крим, частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це Томас Бах повідомив у відповіді на лист президента НОК України Вадима Гутцайта від 6 жовтня 2023 року.

"Дякую за Ваш лист від 6 жовтня 2023 року, який я з великим інтересом прочитав.

Цим листом я хотів би повідомити вам, що МОК розпочав процедуру детального вивчення щодо включення регіональних органів до Олімпійського комітету Росії.

Після запиту це питання буде обговорено на Виконкомі МОК у Мумбаї наступного тижня", – йдеться у листі Баха.

Лист відповідь Томаса Баха / НОК України

Зазначимо, що засідання Виконкому МОК відбудеться наступного тижня в індійському Мумбаї. Чергова сесія триватиме з 15 по 17 жовтня. Саме на цьому засіданні повинно бути розглянуто питання допуску Росії та Білорусі до Олімпіади-2024.