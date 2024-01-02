"Головна історія матчу": тренер Сандерленда прокоментував дебютний гол Русина за клуб

У понеділок, 1 січня, відбулися матчі 26 туру англійського Чемпіоншипа. В одному з них Сандерленд на своєму полі приймав Престон.

У складі господарів уперше з 25 листопада на полі з'явився український нападник Назарій Русин. Він відзначив своє повернення дебютним голом, який установив остаточний рахунок у матчі – 2:0.

До теми Чудова гра на випередження: Русин забив дебютний гол в Англії за Сандерленд – відео

Коментар тренера Сандерленда щодо гри Русина

Головний тренер "чорних котів" Майкл Біл, який у середині грудня очолив команду, після поєдинку прокоментував гру своїх підопічних. Окремо 43-річний спеціаліст виділив гол Русина, який назвав головною подією матчу, та поділився думками стосовно адаптації українця в новому колективі:

Головна історія матчу – гол дев'ятого номера за Сандерленд, просто чудовий гол. Наз заслуговує на це, думаю, люди не розуміють, наскільки важко приїхати з України, враховуючи усе, що там відбувається, його сім’я не з ним. Ви бачите, що він працює на повну. Всі відзначають прохід Джека Кларка, але Наз фантастично рухався на випередження.

Також Майкл Біл додав, що, попри низьку результативність українця, він задоволений діями Русина на команду, адже Назарій все одно залишається корисним.

"Мені дуже подобається робоча етика Наза. Якщо він не забиває, то все одно робить внесок у командну гру", – сказав тренер.

Нагадаємо, що Назарій Русин 1 вересня перейшов у Сандерленд із луганської Зорі. За даними Transfermarkt, сума угоди склала 2,5 мільйона євро.

. У сезоні-2023/2024 українець провів 10 матчів за Сандерленд (5 – у стартовому складі), у яких забив 1 гол та віддав 1 асист. Після 26 турів його команда посідає шосте місце в турнірній таблиці, яке дозволяє поборотися за вихід в АПЛ через раунд плей-оф.

Наступний матч Сандерленд зіграє 6 січня проти Ньюкасла в 1/32 фіналу Кубка Англії, у Чемпіоншипі ж наступна зустріч відбудеться 13 січня проти Іпсвіча, який посідає друге місце в турнірній таблиці, різниця між командами – 15 очок.