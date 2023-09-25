Солідна заявка на місце в основі: Русин заробив пенальті та оформив дебютний асист в Англії

Ще один українець звикає до англійського футболу. Мова йде про новачка Сандерленда Назарія Русина.

1 вересня 2023 року Назарій Русин змінив український футбол на англійський. Нападник став футболістом Сандерленда, пише 24 Канал.

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Чудово освоюється в Англії

24-річний форвард підписав контракт до кінця червня 2027 року. Також є опція пролонгації угоди ще на рік.

24 вересня колишній гравець луганської Зорі дебютував за нову команду. Назарій отримав мізер у матчі проти Кардіффа. Українець вийшов на поле аж на 88-й хвилині зустрічі. Якраз перед цією заміною гості повели у рахунку завдяки точному удару Макгіннесса.

Назарій не зміг змінити хід зустрічі, адже отримав дуже мало ігрового часу. Сандерленд мінімально програв перед власними уболівальниками 0:1.

Після 8-ми турів Сандерленд йде на 5-й позиції, набравши 13 балів.

Вже 25 вересня Русин вийшов у старті другої команди англійського клубу U-21 у поєдинку проти Дербі в АПЛ-2. У першому таймі Назарій відкрився на розрізну передачу, протягнув м'яч до штрафного та залишив м'яч під удар одноклубнику, який розмочив нулі на табло.

Вже через декілька хвилин український форвард заробив пенальті, яке реалізував Тейлор, подвоївши перевагу господарів 2:0.