Юний капітан: гравець київського Динамо став володарем Кубка Африки

Молодий нападник київського Динамо Самба Діалло став володарем Кубка Африки. Турнір для футболіста "біло-синіх" гольовим не видався.

Самба Діалло разом зі збірною Сенегалу U-20 зміг підняти над головою континентальний трофей. Юний динамівець свою команду на матчі виводив у ролі капітана, пише 24 канал.

Варте уваги Мудрик відсвяткував незарахований гол у стилі Дрогба: суддя зіпсував радість – ефектне відео

Потенційний лідер киян

У фінальному поєдинку Сененал зустрівся з Гамбією. "Леви Теранги" впевнено перемогли свого суперника з рахунком 2:0. Долю зустрічі вирішили два гола головою. Свій м'яч у фіналі міг оформити і Самба Діалло, проте зробив би він це у дотепному стилі. Захисник Гамбії вибивав "круглого" та ненароком потрапив у гравця Динамо, у свою ж чергу м'яч на високій швидкості ледь не залетів у сітку воріт суперника.

Відеоогляд фінального матчу:

Найцікавіше, що Сенегал не пропустив жодного гола за турнір. При то "Леви Теранги" виграли кожке свій поєдинок, наколотивши за турнір 14 голів. Самба Діалло зміг відзначитись тільки одним забитим м'ячем на турнірі.

Суперники Сенегала на Кубку Африки: