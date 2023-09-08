Ганьба WTA почалася: "нейтральна" майбутня лідерка жіночого тенісу обматюкала свій бокс – відео

Останній "мейджор" 2023 року вийшов на фінальну пряму. У жіночому тенісі визначилися обидві спортсменки, які розіграють між собою титул в одиночному розряді на турнірі US Open.

Суперницею американки Коко Гофф стане "нейтральна" Арина Сабалєнка. Білоруска у півфіналі Відкритого чемпіонату США переграла господарку змагань Медісон Кіз – 0:6, 7:6, 7:6.

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Показала своє справжнє обличчя

Проте майбутня перша ракетка світу відзначилася в першу чергу не якістю гри, а своєю поведінкою на корті. "Нейтральна" тенісистка, програючи у другому сеті, продемонструвала нестриманість та справжнє обличчя й культуру, яку тепер нестиме в маси жіночий теніс через свого амбасадора – лідера рейтингу.

Фанатка Лукашенка емоційно звернулась до свого тренера під час матчу, у момент, коли в неї зовсім не йшла гра.

Раз на рік і палиця стріляє. Х...і це відбувається в півфіналі, с***, б****,

– сказала Сабалєнка.

Після цього вона викинула ракетку в ложу своєї команди та отримала попередження за неспортивну поведінку.

Відео з неадекватною поведінкою Сабалєнка

Нагадаємо, що українські тенісистки безліч разів намагалися позбавити теніс від ганьби та вимагали відсторонити російських та білоруських представників від змагань, але тенісна асоціація була проти та вирішила погратися в нейтральність. Як бачимо, WTA отримала те, на що заслуговує.

. 19-річна Гофф стала наймолодшою американкою у фіналі домашнього "мейджора" з 1999 року. Тоді 17-річна Серена Вільямс змогла виграти титул, перегравши легендарну Мартіну Хінгіс.

Дивіться відеоогляд матчу Сабалєнка – Кіз