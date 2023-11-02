Баварія з ганьбою вилетіла із Кубка Німеччини від суперника із 3-го дивізіону: відеоогляд

У середу, 1 листопада, у топових лігах Європи відбулись матчі Кубка. У німецькому футболі не обійшлось без головної сенсації, яку у негативному контексті створила Баварія.

Саарбрюкен – Баварія 2:1

Голи: Зонтхаймер, 45+1, Гаус, 90+6 – Мюллер, 16

Мюнхенський колектив підійшов до цього протистояння у статусі одноосібного лідера, хоча у кубкових розіграшах частенько відбуваються сенсації, а результати приємно дивують. Так було і в цьому поєдинку, пише 24 Канал.

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Хоча вже на 16-й хвилині Баварія першою повела у рахунку після голу Мюллера – 0:1. Команди створювали моменти, але до перерви на обох лише чотири рази пробивали у бік обох воріт. Скромний Саарбрюкен завдав трьох ударів, один із яких був у рамку воріт гостей та став у підсумку гольовим.

У компенсований до першого тайму час рахунок став рівний 1:1. Все почалось із втрати м'яча мюнхенців на власній частині поля, господарі декількома передачами вийшли на ударну позицію. Бедер опинився перед голкіпером, але відчув, що поруч у кращій позиції перебуває його партнер по команді Зонтгаймер, якому й спрямував м'яч. Той ударом в один дотик пробив у ворота іменитого суперника.

Схоже, що Баварія не очікувала такого розвитку подій, адже контролювала м'яч 80% усього тайму, але завдала мізерної кількісті ударів по воротах суперника.

А ось у другому таймі все змінилось. Мюнхенці увімкнули усі свої сили та почали виправляти ситуацію. Протягом другої частини гри гості завдали аж 13 ударів, 8 із яких були у ствір воріт господарів.

Натомість Саарбрюкен завдав лише одного пострілу у рамку воріт Ноєра, який знову став гольовим. Переможний та ключовий гол у зустрічі був забитий аж на 6-й компенсованій до матчу хвилині. Господарі вийшли у стрімку контратаку, Цівея класно прострілив з флангу у центр штрафного Баварії, на цю передачу відгукнувся Гаус, який першим дотиком потужно пробив повз досвідченого Ноєра, який потрохи повертається після травми – 2:1.

Саарбрюкен вириває перемогу у Баварії 2:1 та створює сенсацію в 1/16 фіналу Кубка Німеччини. Ніхто й не міг би перед матчем подумати, що клуб із третьої за силою ліги Німеччини виб'є одного із найтитулованіших команд планети.

Відеоогляд матчу Саарбрюкен – Баварія