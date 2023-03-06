Я розумію, що може бути критика – Ротань пояснив, чому викликав Коноплянку в збірну
Джерело:ТаТоТаке
Виконуючий обов'язків головного тренера збірної України аргументував виклик в команду Євгена Коноплянки. Руслан Ротань впевнений у своєму виборі.
Тимчасовий наставник "синьо-жовтих" Руслан Ротань оголосив склад гравців, які відправляться на матч проти збірної Англії в рамках відбору до Євро-2024. В списку місце знайшов і колишній зірці Євгену Коноплянці.
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Завдяки досвіду та майстерності
Виклик Євгена Коноплянки до лав національної збірної став досить резонансною подією, оскільки вінгер уже не виступав за синьо-жовтих з 2020-го року. Та й з своєю грою за Краковію Євген наразі не дивує, проте Руслан Роатнь вирішив взяти на себе відповідальність та дати Коноплянці шанс допомогти "синьо-жовтим" у дуже важливому поєдинку проти збірної "трьох левів".
Можу сказати, що я як тренер вірю в Євгена. Вірю, що він ще не раз принесе користь національній збірні. Як в людину, так і в гравця. У нього є майстерність. На ряду з Андрієм Ярмоленко це ті гравці, з якими потрібно добиватися результату. Їхня майстерність не підлягає сумнівам. Вони можуть і словом допомогти в роздягальні цій збірній. Це можна сказати була моя ідея. Розумію, що може бути критика. Я хочу, щоб гравці були розслаблені та вірили в команду,
– розповів Ротань.
Виступи Коноплянки за збірну України
- Коноплянка дебютував за збірну України в 2010 році проти збірної Литви
- Євген виступав за збірну "синьо-жовтих" на домашньому Євро-2012, де віддав гольову передачу на Андрія Шевченка. Також Коноплянка виступив ще на Євро-2016. Міг відзначитись єдиним голом українців на тому Євро, якби не Боатенг, який виніс м'яч з лінії воріт. До того ж Євген допоміг збірній України вийти на Євро-2020, зробивши дубль у ворота збірної Сербії.
- Коноплянка – автор першого голу України у Лізі Націй. Коноплянка вразив ворота збірної Чехії, згодом "синьо-жовті" вийшли до дивізіону А.
- Коноплянка забив за "синьо-жовтих" 21 гол та віддав 15 гольових передач.
- Останній свій матч за збірну України провів в рамках Ліги націй проти збірної Швейцарії у 2020-му році.