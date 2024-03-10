"Важко поставити діагноз": ексчемпіон світу відреагував на візит зрадника Карякіна до Авдіївки

Колишній український шахіст Сергєй Карякін зрадив свою Батьківщину та підтримує агресію Росії. Нещодавно "нейтральний" спортсмен відвідав знищену Авдіївку, де грав у шахи з окупантами.

Колишній чемпіон світу з шахів Руслан Пономарьов в юнацькі роки товаришував з Сергеєм Карякіним. Однак після 2014 року уродженець Донеччини припинив спілкування зі зрадником.

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Пономарьов: Карякіна використовують для внутрішньої російської пропаганди

На думку українського гросмейстера, Карякін потрапив під вплив російської пропаганди. Уся його діяльність спрямована на підтримку військових злочинців та їхніх прихильників.

"Можу висловити версію, що це якась хвороба. Напевно, російська пропаганда дуже сильно подіяла на Сергєя. Коли у Москві проживеш кілька років, можливо, під її нав'язливою дією у мозку щось змінюється.

Я не лікар, тому мені важко поставити конкретний діагноз... Можливо, для цього потрібно робити якісь аналізи?! Маємо взагалі унікальний випадок, бо зрозуміти мотивацію Карякіна досить складно. В першу чергу, Сергія використовують для внутрішньої російської пропаганди. Тобто його заяви і дії спрямовані в першу чергу для Z-аудиторії", – розповів Пономарьов.

Карякін боїться їздити на серйозні турніри

ФІДЕ відсторонила Карякіна від участі у міжнародних турнірах. З негідником ніхто не хоче сідати за одну шахову дошку, окрім російських терористів.

"Останнім часом він не бере участі в жодних змаганнях. Думаю, йому було б важко поїхати кудись. Напевно, через тривалу перерву у виступах рівень вже не той. Також, можливо, через всі свої ганебні заяви на тему війни з Україною Сергій Карякіну важко психологічно сідати за дошку проти суперників світового класу.

Нагадаю, РФ продовжує контролювати Всесвітню шахову федерацію (ФІДЕ). Адже громадянин цієї країни Аркадій Дворкович є її президентом. І при цьому Карякін боїться їхати на серйозні турніри", – повідомив Пономарьов.

Що відомо про Карякіна