Готовий оформити заповіт і поїхати воювати в Україну: відверте зізнання ексчемпіона світу
Джерело:Спорт-Експрес Україна
Український гросмейстер Руслан Пономарьов тривалий час проживає в Іспанії, але думками залишається з Батьківщиною. У Києві проживають рідні колишнього чемпіона світу з шахів.
Третій рік триває повномасштабна агресія Росії проти України. Багато представників українського спорту стали на захист Батьківщини в лавах ЗСУ або на волонтерському фронті.
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Пономарьов: Діти тримають мене в Європі
16-й чемпіон світу з шахів за версією FIDE Руслан Пономарьов відчуває, що потрібно активніше допомагати Україні. Відомий гросмейстер готовий навіть залишити родину в Іспанії та поїхати воювати на фронт.
Я постійно думаю, як підтримати нашу країну. Обмірковую навіть варіант, щоб оформити заповіт, залишити родину в Іспанії і поїхати воювати в Україну. Як ще допомогти, більше в голову не приходить. Хоча є відчуття, що маю допомагати активніше. Якби не мав родини і малолітніх дітей, то вже давно повернувся в Україну. Саме діти мене тримають в Європі,
– розповів Пономарьов.
Наймолодший чемпіон світу з шахів
- Нагадаємо, що Руслан Пономарьов народився в Горлівці, яка з 2014 року перебуває під російською окупацією.
- Пономарьов навчався в шаховій школі у Краматорську. Нещодавно шаховий клуб, де займався чемпіон світу, зазнав руйнувань після обстрілів російських терористів.
- У 1998 році Руслан Пономарьов став наймолодшим гросмейстером світу. Тоді йому було 15 років.
- У віці 18 років українець став наймолодшим чемпіоном світу з шахів (за версією ФІДЕ).
- Пономарьов двічі ставав чемпіоном Шахових олімпіад у складі збірної України (2004, 2010).
- За період з 1998 по 2018 рік зіграв за збірну України у 17 турнірах.
- Наразі Пономарьов проживає разом зі своєю родиною в іспанському Більбао. Шахіст бере участь у турнірах, але менш активно, ніж раніше.