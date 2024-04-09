Готовий оформити заповіт і поїхати воювати в Україну: відверте зізнання ексчемпіона світу

Український гросмейстер Руслан Пономарьов тривалий час проживає в Іспанії, але думками залишається з Батьківщиною. У Києві проживають рідні колишнього чемпіона світу з шахів.

Третій рік триває повномасштабна агресія Росії проти України. Багато представників українського спорту стали на захист Батьківщини в лавах ЗСУ або на волонтерському фронті.

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Пономарьов: Діти тримають мене в Європі

16-й чемпіон світу з шахів за версією FIDE Руслан Пономарьов відчуває, що потрібно активніше допомагати Україні. Відомий гросмейстер готовий навіть залишити родину в Іспанії та поїхати воювати на фронт.

Я постійно думаю, як підтримати нашу країну. Обмірковую навіть варіант, щоб оформити заповіт, залишити родину в Іспанії і поїхати воювати в Україну. Як ще допомогти, більше в голову не приходить. Хоча є відчуття, що маю допомагати активніше. Якби не мав родини і малолітніх дітей, то вже давно повернувся в Україну. Саме діти мене тримають в Європі,

– розповів Пономарьов.

Наймолодший чемпіон світу з шахів