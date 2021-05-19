Українець Маліновський засвітився у офіційному промо до матчу Аталанта – Ювентус: відео

Український футболіст Аталанти Руслан Маліновський потрапив у офіційний проморолик фіналу Кубка Італії сезону 2020/21.

На відео, яке опубліковано на офіційній сторінці Серії А в твітері, кадри з Русланом розташовані якраз з відеорядом з Кріштіану Роналду. Таким чином, в Італії натякнули про головне протистояння в матчі.

Дивіться також Челсі хоче придбати Маліновського на особисте прохання Тухеля

Аталанта – Ювентус: промо матчу

Аталанта – Ювентус: перед матчем