Українець Маліновський засвітився у офіційному промо до матчу Аталанта – Ювентус: відео

Український футболіст Аталанти Руслан Маліновський потрапив у офіційний проморолик фіналу Кубка Італії сезону 2020/21.
На відео, яке опубліковано на офіційній сторінці Серії А в твітері, кадри з Русланом розташовані якраз з відеорядом з Кріштіану Роналду. Таким чином, в Італії натякнули про головне протистояння в матчі.
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Аталанта – Ювентус: промо матчу
Аталанта – Ювентус: перед матчем
- Обидві команди ще остаточно не вирішили свої завдання в чемпіонаті, але у Аталанти з цим справи йдуть набагато краще. "Бергамаски" вже точно зіграють в Лізі чемпіонів, а ось у туринців завдання набагато складніше. Перед останнім туром команда відстає на одне очко від Мілана і Наполі, обов'язково потрібна осічка хоча б одного з конкурентів.
- Українських уболівальників найбільше хвилює персона Руслана Маліновського, який в кінцівці чемпіонату перетворився на справжню машину. 28-річний хавбек обов'язково відзначався результативною дією в десяти останніх матчах поспіль, встановивши історичний рекорд для Аталанти.
- Рівно місяць тому Аталанта вже обігрувала Ювентус в рамках Серії А. До речі, єдиний гол на рахунку Маліновського. Він вийшов на 79-й хвилині, забивши переможний м'яч на 87-й. А в першому колі команди розійшлися миром. Потрібно визнати, що "чорно-білим" не пощастило, за рахунку 1:1 в середині другого тайму Кріштіану Роналду не реалізував пенальті.