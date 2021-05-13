Маліновський у вогні: українець відзначився асистом у матчі проти Беневенто – відео

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відзначився гольовою передачею в матчі 36-го туру Серії А проти Беневенто.

На 22 хвилині гол з пасу українця забив Луїс Мюріель. Своїм пасом Руслан вивів Муріеля на побачення з воротарем Лоренцо Монтіпо.

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Він змістився з лівого флангу і обігрався з Маліновським. Притому українця опікали відразу троє футболістів Беневенто.

Відео асисту Маліновського

Результативність Маліновського