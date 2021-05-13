Маліновський у вогні: українець відзначився асистом у матчі проти Беневенто – відео

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відзначився гольовою передачею в матчі 36-го туру Серії А проти Беневенто.
На 22 хвилині гол з пасу українця забив Луїс Мюріель. Своїм пасом Руслан вивів Муріеля на побачення з воротарем Лоренцо Монтіпо.
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Він змістився з лівого флангу і обігрався з Маліновським. Притому українця опікали відразу троє футболістів Беневенто.
Відео асисту Маліновського
Результативність Маліновського
- Маліновський забиває або віддає гольовий пас в 9 матчах чемпіонату поспіль. За цей період у нього 5 голів і 8 асистів.
- Всього у нього 7 м'ячів і 11 результативних передач в 33 зустрічах у Серії А.