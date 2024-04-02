Неприємний вердикт лікарів: названо термін, який Маліновський пропустить через травму

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський не зможе протягом місяця допомогти своєму клубу через травму. Лікарі діагностували в нього м'язову травму.

Італійські ЗМІ повідомили про термін, який знадобиться на відновлення українському хавбеку Руслану Маліновському, який захищає кольори Дженоа. 30-річний гравець вибув на місяць.

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Маліновський пропустить місяць через травму

М'язове ушкодження 30-річного півзахисника збірної України, отримане в матчі чемпіонату Італії проти Фрозіноне (1:1), виявилося досить серйозним. Утім, очікується, що Руслан зможе допомогти Дженоа в заключних турах поточного сезону Серії А.

Хороша новина полягає в тому, що до початку чемпіонату Європи 2024 Руслан повинен бути не лише здоровим, а й встигнути набрати оптимальні кондиції, аби допомогти збірній України.

Зазначимо поточному сезоні в активі Руслана Маліновського 3 голи і 2 асисти в 28 матчах за Дженоа у всіх турнірах. Авторитетний портал Трансфермаркт оцінює орієнтовну трансферну вартість українця у 10 мільйонів Євро.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи, який пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року, збірна України зіграє в одній групі з національними командами Бельгії, Словаччини та Румунії. У плей-оф вийдуть перші два місця, а також чотири найкращі треті місця серед шести квартетів.