До зустрічі на полі, – Маліновський звернувся до вболівальників після операції

У суботу, 21 вересня, відбувся матч 5-го туру Серії А між Венецією та Дженоа. Український півзахисник генузійців під час гри отримав жахливу травму та вибув на тривалий термін.

Руслан Маліновський після операції звернувся до своїх вболівальників та подякував їм за підтримку. 31-річний хавбек виклав фото з лікарняного ліжка у сторіс у своєму інстаграмі.

Читайте також "Ми всі співчуваємо Руслану": тренер Дженоа прокоментував жахливу травму Маліновського

Маліновський прокоментував свою травму

Руслан Маліновський прокоментував свою травму, яку він отримав під час гри між Венецією та Дженоа. Півзахисник генузійців зазначив, що відновлення буде займати декілька місяців.

Дякую за підтримку, до зустрічі через кілька місяців. Погана частина футболу в цьому! Але важливо не здаватися. До зустрічі на полі,

– написав Маліновський.

Нагадаємо, що футболіст отримав травму на 50-й хвилині матчу Венеція – Дженоа та вимушений був покинути поле на ношах. Лікарі діагностували у Руслана вивих суглоба та перелом малогомілкової кістки.

Руслан Маліновський подякував вболівальникам за підтримку / Скриншот з інстаграму футболіста

У новому сезоні Маліновський зіграв у шести матчах за "грифонів" та встиг відзначитись однією гольовою передачею. Наступна гра Дженоа відбудеться 25 вересня проти Сампдорії у Кубку Італії – о 22:00 за київським часом.