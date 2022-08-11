Руслан Маліновський близький до переходу в АПЛ — хто цікавиться українцем
Джерело:твітер Фабріціо Романо
Півзахисник збірної України розмірковує над зміною клубної прописки. Футболіст Аталанти викликав інтерес з боку новачка чемпіонату Англії Ноттінгем Форест
2022-ий поступово стає роком серйозних трансферів українських гравців. Взимку Евертон підписав Віталія Миколенка, а Данило Ігнатенко поповнив склад Бордо.
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А вже влітку змінив клуб Олександр Зінченко, який тепер представляє Арсенал. Перейшов у АПЛ і Єгор Ярмолюк, який тепер є гравцем Брентфорда. Слідом за партнерами по збірній прописку може змінити і Руслан Маліновський.
Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що український хавбек розглядає можливість переходу в АПЛ. Одним із зацікавлених у гравці Аталанті є новачок ліги Ноттінгем Форест.
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Найближчим часом Руслан обговорить з бергамасками свої подальші плани. Нагадаємо, що Ноттінгем Форест двічі виграва КЄЧ у 1979 та 1980 роках.
Успіхи Маліновського в Серії А
Руслан перейшов до Аталанти у 2019 році з Генка. Сума трансферу склала 13,7 млн євро. За три сезони українець провів 128 матчів і забив 32 голи, віддавши 25 асистів.
Трофеїв Маліновський не здобував, але двічі вигравав бронзу Серії А. А у сезоні 2020/2021 хавбек став найкращим асистентом чемпіонату Італії, віддавши аж 12 результативних передач.Цікаво! У сезоні 2022/2023 Аталанта вперше за довгий час не виступить у єврокубках. Команда Джанпьєро Гасперіні провалила минулий сезон, зайнявши 8 місце в Серії А.