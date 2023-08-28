Сенсаційно здолавши віцечемпіона: Маліновський дебютував за Дженоа під незвичним номером – відео

Руслан Маліновський приміряв на себе футболку "грифонів". Український футболіст вирішив змінити номер у новому етапі своєї кар'єри.

Руслан Маліновський дебютував у складі Дженоа. Український футболіст провів далеко не найкращий поєдинок, пише 24 Канал.

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Далась в знаки відсутність ігрової практики

Дженоа зустрілась із віцечемпіоном Італії Лаціо у рамках другого туру Серії А. "Грифонам" із Русланом Маліновським, котрий з'явився на полі зі стартових хвилин, вдалося сенсаційно здолати свого маститого суперника із мінімальним рахунком 1:0. Та от український півзахисник провів досить "сірий" матч, не запам'ятавшись нічим корисним у своїй першій грі після повернення до Італії.

Руслан обрав собі у Дженоа 17-ий номер, а не 18-ий, котрий фанати звикли бачити у нього на спину в різних колективах.

Маліновському дісталося місце правого вінгера у складі генуезців, а не у трійці центральних хавбеків, що відразу сигналізувало про те, що Руслан не буде у центрі уваги. Діло в тому, що українець не брав участь у білд-апі Дженоа, а очікував на передачі у фінальних стадіях атак своєї команди. До того ж Маліновський завжди перебував у зоні добивання під час нападу "грифонів", а не йшов у боротьбу. Під час захисних дій хавбек намагався дисципліновано тримати зону та відпрацьовувати роль "вільного художника".

Також варто відзначити, що Руслан не мав можливостей продемонструвати свої найкращі якості, оскільки Дженоа більшість часу перебувала без м'яча. Та от український футболіст все ж мав два шанси загострити гру. У першій половині зустрічі українець обігрався в стіночку зі своїм партнером по команді, проте невдало пробив з далекої дистанції, а в другій – вкрай зле прийняв м'яч у чужому карному майданчику, підігравши собі рукою.

Маліновський у дебютній грі зміг лише відзначитись жовтою карткою. У другому таймі українець збив у з ніг Адама Марушіча, який перед тим вдарив по обличчю партнера по команді Руслана. Таким чином, Маліновський провів слабкий перший матч у футболці Дженоа, отримавши найнижчу оцінку в команді від статистичних порталів (SofaScore – 6.4, WhoScored – 6.2, FotMob – 6.1), проте "грифонам" вдалося здобути важливу перемогу.

У першому турі Серії А генуезці поступились Фіорентині із рахунком 4:1.

Відеоогляд матчу:

Відзначимо, що наступним матчем для Дженоа стане зустріч із Торіно, котре також цікавилось Русланом Маліновським. Поєдинок відбудеться 3-го вересня в рамках третього туру Серії А.