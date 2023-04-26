Взяв на себе відповідальність за провали: Костишин залишив казахстанський клуб

Руслан Костишин більше не є головним тренером казахстанського Аксу. Хоча сам футбольний клуб ще не підтвердив цієї інформації.

Начебто український наставник подав у відставку. Все через невдалий старт у чемпіонаті Казахстану. За 7 турів Аксу набрав лише 4 очки та йде на передостанній 13-й позиції серед 14 клубів.

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Відставка українського тренера

Гірша ситуація лише у Мактаарала – 3 бали. У Кубку Казахстану підопічні Костишина вилетіли від Тобола на стадії 1/8 фіналу, програвши 2:0.

На початку квітня 2023 року Руслан Костишин заявив, що його команда не влізе із кризи, то він напише заяву на звільнення. Адже у такому випадку команді потрібен новий тренер, який поверне її на переможний шлях.

Так і сталось. Хоча сам клуб офіційно не повідомив про прощання з українським тренером.

У крайньому матчі Аксу програв на виїзді Атирау з рахунком 2:1. Ймовірною що цей поєдинок став останнім для Костишина на чолі казахстанської команди.

Нагадаємо, що Руслан Костишин очолив Аксу 17 січня 2022 року. Українець ще тоді підписав контракт терміном до кінця 2023 року. На чолі команди провів вже 40 матчів – 12 перемог при аж 22-х поразках. Ще 6 зустрічей закінчились мировою. Не привів команду до трофея.

Раніше Костишин очолював ковалівський Колос та був навіть віцепрезидентом клубу.